Darum wird Brian trotz Schuldspruch freigelassen

Der Staatsanwalt und die Verteidiger von Brian nehmen Stellung. 20min/dk/dsc

Darum gehts Brian K. kommt frei. Das Bezirksgericht Dielsdorf hat seine Freilassung angeordnet.

Für verschiedene Delikte, die er in der JVA Pöschwies beging, ist er schuldig gesprochen worden.

Die Entscheide sind nicht rechtskräftig. Sie können beim Obergericht des Kantons Zürich angefochten werden.

Das ist passiert

Vergangene Woche fand vor dem Bezirksgericht Dielsdorf ein zweitägiger Prozess gegen den landesweit bekannten Häftling Brian K. statt. Der 28-Jährige musste sich wegen rund 31 Delikten vor Gericht verantworten, die er zwischen 2018 und 2021 in der rund 3,5 Jahre langen Einzelhaft in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies (JVA Pöschwies) begangen hat. Der Staatsanwalt verlangte eine unbedingte Freiheitsstrafe von neun Jahren und sieben Monaten, die Verteidiger von Brian eine sofortige Freilassung ihres Mandanten.

Die Vorwürfe

Unter anderem bewarf Brian Aufseher mit Kot, Urin, Sicherheitsglas und weiteren Gegenständen. Laut dem Richter wehrte er sich konstant, bespuckte die Mitarbeitenden und versuchte, sie zu beissen. Zudem stiess er Todesdrohungen aus und wiederholte diese hundertfach. So sagte er zu den Aufsehern mehrmals, dass er sie umbringen wolle: «Ich schlitze euch auf, ich werde jeden einzelnen von euch finden, wenn ich hier rauskomme.» Eine weitere schlimme Drohung, die Brian ausstiess: «Ich reisse euren Kindern die Herzen aus der Brust und ersaufe sie in eurem Blut.» Zudem soll er auch Mithäftlinge angegriffen haben. «Er bekämpfte die Aufseher und die Institution», so der Richter.

Das Urteil

Das Bezirksgericht Dielsdorf verurteilte Brian wegen mehrfacher einfacher Körperverletzung, mehrfacher Sachbeschädigung, mehrfacher Drohung, mehrfacher Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie wegen mehrfacher Hinderung einer Amtshandlung zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten und einer Geldstrafe von zehn Tagessätzen. Vom Vorwurf, einen Aufseher mit einer Glasscherbe schwer verletzen zu wollen, wurde Brian freigesprochen: Es erfolgt kein Schuldspruch wegen versuchter schwerer Körperverletzung.

Schliesslich hat der Richter die Freilassung Brians auf Freitagmittag angeordnet. Er darf sich aber weder dem Gefängnis Pöschwies nähern noch Kontakt zu den Gefängnismitarbeitern aufnehmen.

Darum wird Brian freigelassen

Eine Verlängerung der Sicherheitshaft sei nicht mehr verhältnismässig, führte der Richter aus. Der Haftgrund der Wiederholungsgefahr sei restriktiv auszulegen: Je länger die Sicherheitshaft andauere, umso strenger sei der Massstab für deren Fortführung anzulegen. Obwohl bei Brian eine «erhebliche Rückfallgefahr» festgestellt worden sei, sei nicht klar bewiesen worden, ob in der Freiheit schwere Gewaltdelikte gegen Personen erwartet werden müssten, so das Gericht.

Zudem müsse Brian aller Voraussicht nach weder mit einer Verwahrung noch mit einer therapeutischen Massnahme – einer sogenannten kleinen Verwahrung – rechnen. Brian würde früher oder später also auf freien Fuss kommen. Brian habe sich seit seiner Verlegung vor fast zwei Jahren ins Gefängnis Zürich «angemessen und korrekt» verhalten. Er beachte die erwünschten Umgangsformen, sei höflich gegenüber Mitmenschen und mit der Tagesstruktur komme er gut zurecht.

Brian habe darüber hinaus mit seinen Verteidigern ein Konzept erarbeitet, bei dem er in Freiheit von einem Sozialpädagogen begleitet und gecoacht werde. Das wirke sich günstig auf die Wiederholungsgefahr aus, schreibt das Gericht. Der 28-Jährige befinde sich seit 7,5 Jahren in Haft, davon seit über 73,5 Monaten in Untersuchungs- und Sicherheitshaft. Das zu erwartende Urteil im Fall vor dem Obergericht, verbunden mit dem jetzigen Urteil des Bezirksgerichts Dielsdorf, betrage erwartbar zwischen 80 und 96 Monaten. «Brian hat deshalb bereits drei Viertel der zu erwartenden Gesamtstrafe erstanden», so der Richter. «Er muss sich aber bewusst sein, dass eine neuerliche Gewalthandlung zu einer erneuten Inhaftierung führen kann.»

In der Regel wird eine verurteilte Person nach einer Strafverbüssung von zwei Dritteln einer Strafe vorzeitig aus dem Freiheitsentzug entlassen.

So geht es jetzt weiter

Brian kommt am Freitagmittag aus seiner Zelle. In den nächsten 48 Stunden wird gemäss dem Konzept ein «Empfangsraum» für den 28-Jährigen eingerichtet, samt Sozialpädagogen und Tagesstruktur. Eine Wohnung sei in Aussicht, bei einem Boxtrainer werde Brian seinen Traum von einer Profikarriere verfolgen können.

Zunächst werde er aber bei seiner Familie unterkommen, sagt sein Anwalt Philip Stolkin. «Ich gehe davon aus, dass er dann durchatmet und die Freiheit geniesst.» Man habe jetzt lange gekämpft, damit die menschenrechtswidrige Haft als solche anerkannt werde. Weitere Gerichtsprozesse – unter anderem wegen Schadenersatzforderungen – würden folgen. «Da werden wir noch den einen oder anderen Prozess erleben, das kann ich Ihnen versprechen.»

Wie gut Brian mit der neu gewonnenen Freiheit umgehe, sei offen, sagt Stolkin. «In die Zukunft kann niemand schauen. Aber ich denke, dass er eine Chance verdient hat und diese auch nutzen wird.»