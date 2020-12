Wegen der Corona-Krise könne eine weitere Preiserhöhung in den nächsten Jahren nicht ausgeschlossen werden. So könnte eine Tasse Kaffee 2021 sogar bis zu 10 Prozent teurer werden. Mit so einer Teuerung werde die Branche den Umsatzrückgang zu beheben versuchen, der durch die Beschränkungen des Schutzkonzepts entstanden sei.