Basel – Darum wird diese Quartierstrasse mit Kameras und Sensoren überwacht

An der Gundeldingerstrasse in Basel messen neue Sensoren jetzt die Luftqualität, den Strassenlärm oder die Parkplatzsituation.

In Basel gibt es jetzt eine «smarte Strasse».

An der Gundeldingerstrasse in Basel werden ab sofort verschiedene Technologien zur Datenerhebung im öffentlichen Raum getestet. Dazu wurde ein Streckenabschnitt auf der Höhe des Margarethenparks mit neuartigen Sensoren aufgerüstet, die die Luftqualität, Verkehrsfrequenzen oder den Lärm einzelner Fahrzeuge messen können. Insgesamt wurden dort an fünf Standorten Sensoren installiert.