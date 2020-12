In der Schweiz wird es am 22. und 23. Dezember bis zu 15 Grad warm.

Ausgerechnet am ersten kompletten Wintertag, meteorologisch und kalendarisch, klettert das Thermometer im Flachland in den zweistelligen Bereich. Vielerorts wird es in der Schweiz am Dienstag 10 Grad oder noch wärmer, in Basel und im Jura ist mit Temperaturen von bis zu 15 Grad zu rechnen. Bereits um 7.30 Uhr war es auch in Zürich schon 10 Grad warm.