Ex-IS-Terrorist: Darum wird im Fall Osamah M. niemand aktiv

Niemand wolle sich an dem Fall die Finger verbrennen, sagt SVP-Kantonsrat Samuel Erb.

Die Bundespolizei (Fedpol) erwartet vom Kanton Schaffhausen, dass er im Fall Osamah aktiv wird. Das machte Fedpol-Chefin Nicoletta della Valle klar, als im Sommer 2022 das Gesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) in Kraft gesetzt wurde. Sie halte den Fall des 35-jährigen Irakers, der wegen IS-Mitgliedschaft im Gefängnis gesessen hat und heute in der Moschee Neuhausen predigt, für problematisch, sagte sie. «Ob hier das neue Gesetz zur Anwendung kommt, hängt aber vom Kanton Schaffhausen ab.»

«Es ist nicht unsere Aufgabe»

Auch muslimische Verbände wollen mit dem Fall nichts zu tun haben. Es wäre für das Ansehen des islamischen Dachverbands (Fids) sehr schlecht, wenn er den Kontakt zu Osamah und der Moschee in Neuhausen pflegen würde, sagt Fids-Sprecher Önder Günes. Zudem sei es auch nicht die Aufgabe des Verbands einzugreifen. Sondern die Aufgabe der Behörden.

«Kanton muss verhindern, dass er weiter predigt»

«Es ist schon so, dass Behörden sich gegenseitig die Verantwortung zuschieben und niemand sich wirklich zuständig fühlt, das Problem zu lösen. Man will sich nicht die Finger verbrennen», sagt SVP-Kantonsrat Samuel Erb. «Osamah müsste die Schweiz eigentlich verlassen. Wenn es nicht möglich ist, ihn auszuschaffen, dann muss der Kanton verhindern, dass er weiterhin predigt und seine Ideologien verbreitet, insbesondere gegenüber Kindern und Jugendlichen.»

SP-Nationalrätin Martina Munz sieht den Schaffhauser Regierungsrat in der Pflicht. «Der Kanton hätte das Gesuch um PMT-Massnahmen längst einreichen müssen», sagt sie. «Dass ein verurteilter Islamist in einer Moschee predigt und Kinder unterrichtet, muss als Rechtfertigung für präventive polizeiliche Massnahmen zur Terrorabwehr hundertprozentig genügen.» Falls es bürokratische Hürden gebe, erwarte sie, dass der Regierungsrat auf die Parlamentarierinnen und Parlamentarier zukomme.

«Regierungsrat darf nicht lange fackeln»

«Ich wundere mich sehr darüber, dass der Regierungsrat, namentlich die für die Polizei zuständige SVP-Regierungsrätin Cornelia Stamm Hurter, passiv ist», sagt Martina Munz. «Wir müssen bei diesem Problem hinschauen. Der Regierungsrat darf nicht lange fackeln.» Regierungsrätin Cornelia Stamm Hurter wehrt sich gegenüber 20 Minuten: «Der Regierungsrat ist keineswegs untätig.» Sie geht davon aus, dass PMT-Massnahmen in diesem Fall schwierig anzuwenden sind. Dennoch bereitet der Kanton Schaffhausen jetzt ein Gesuch vor.

Auch der Schaffhauser Ständerat Thomas Minder (parteilos) sieht das Problem in den hohen Hürden, die das Terrorabwehr-Gesetz vorsieht. Er habe damals in der Kommission eine schärfere Variante beantragt – vergeblich. Damit sei das Gesetz in diesem Fall schwierig anzuwenden, obwohl es für solche Fälle eigentlich vorgesehen sei.