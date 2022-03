Serbien : Darum wird Putin in Belgrad auf der Strasse gefeiert

Eine Demo in der serbischen Hauptstadt Belgrad hat Schlagzeilen gemacht. Rund tausend Protestierende haben Russland ihre Unterstützung für den Einmarsch in die Ukraine demonstriert.

In der serbischen Hauptstadt Belgrad sind am Freitagabend rund tausend pro-russische Demonstranten auf die Strasse gegangen, um ihrer Unterstützung für den russischen Einmarsch in die Ukraine Ausdruck zu verleihen. Mit russischen Flaggen und Bildern von Kreml-Chef Wladimir Putin zogen die Demonstrierenden am Freitagabend durch das Stadtzentrum. Viele skandierten dabei Nato-feindliche Parolen. Doch weshalb wird Putin von Teilen der serbischen Bevölkerung gefeiert, während in anderen europäischen Ländern die Menschen gegen den russischen Einmarsch demonstrieren?



«Der Hintergrund ist einerseits die Verbundenheit von Serbien mit Russland. Viele Serben haben die idealistische Vorstellung, dass die Russen ein Brudervolk seien», sagt Dr. Alexander Dubowy, Politik- und Rechtsanalyst und Russland-Experte. Andererseits fördere Russland pro-russische Kräfte in Serbien aber auch Bosnien-Herzegowina aktiv, etwa finanziell. «Für Russland sind solche Kundgebungen eine gute Möglichkeit, gegenüber dem Westen anzudeuten, dass man die Situation auch im Balkan eskalieren lassen könnte. Etwa, indem man serbische Separatisten in Bosnien unterstützt, allenfalls bis hin zum militärischen Konflikt. Putin könnte so eine zweite Front schaffen, um den Fokus vom Ukraine-Krieg zu verschieben», so der Russland-Experte weiter.