Frühlingserwachen: Darum wirken die Pollen diesen Frühling besonders aggressiv

Durch den Klimawandel dürfte die Zahl der Allergiker und Allergikerinnen in Zukunft weiter ansteigen.

Dieses Jahr leiden viele Personen schon ungewöhnlich früh an Heuschnupfen.

Boomerang-Effekt wegen des nassen Vorjahrs

Dazu kommt, dass vor allem im März in grossen Teilen der Schweiz fast kein Regen viel, der sonst jeweils grosse Teile der Pollen aus der Luft wäscht. Als wäre diese Doppelbelastung für Allergikerinnen und Allergiker nicht schon schlimm genug, hat die Pollensaison 2022 auch ungewöhnlich früh begonnen: Die ersten Haseln und Erlen blühten in den südlichen Teilen der Schweiz schon Mitte Januar, in der Vergangenheit begann die Blütezeit meist einige Wochen später.