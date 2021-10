Teure Auskunft – Darum wirst du bei der Zürcher Impf-Hotline zur Kasse gebeten

In Zürich kostets aber. Die Anrufenden zahlen im Schnitt 80 Rappen.

Welchen Impfstoff bekomme ich? Welche Nebenwirkungen drohen? Fragen zur Corona-Impfung gibt es viele. Ebenso gibt es auch zig Info-Hotlines vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) und den Kantonen. Ob in Bern, Basel, Genf oder Lausanne – in allen Kantonen und beim Bund sind die Infos gratis oder zum Festnetztarif zu bekommen, der bei Flat-Abos inbegriffen ist.

Nur in Zürich ist das anders. Dort werden die Leute zur Kasse gebeten, wenn sie Fragen zur Corona-Impfung haben. Denn der Kanton verwendet eine 0848er-Nummer. Bei dieser kostet ein Anruf laut der Zürcher Gesundheitsdirektion 7.5 Rappen pro Minute. Aus dem Ausland wirds noch teurer.

80 Rappen kostet der Anruf bei der Impf-Hotline im Schnitt

M. macht das hässig. «Die Impf-Hotline sollte zum Service public gehören», sagt er zu 20 Minuten. So sieht es auch Sara Stalder, Geschäftsleiterin der Stiftung für Konsumentenschutz. Impfwillige sollten ihre Anmeldungen ohne Kostenfolgen tätigen können, sagt sie zu 20 Minuten.

«Anstelle der diversen Impfförder-Gadgets, welche der Bundesrat in die Vernehmlassung gab, sollte der Bundesrat den Kantonen Mittel geben, wenn die Kantone das nicht selber stemmen können oder wollen.»

Hürde fürs Impfen

Comparis-Digital-Experte Jean-Claude Frick findet es ebenfalls unverständlich, dass Leuten in Zürich, die Fragen zur Impfung haben, Hürden in den Weg gelegt werden. «Es kann nicht sein, dass so eine wichtige Nummer etwas kostet», sagt Frick.