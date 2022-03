Petro-Dollar oder Petro-Yuan – Darum wollen China und Russland den USA die Weltwährung abjagen

Warum wollen die Länder in der eigenen Währung handeln?

Damit stärken sie die Bedeutung der Währung, sagt Matthias Geissbühler, Investment-Chef von Raiffeisen Schweiz, zu 20 Minuten. Länder wie China und Russland wollen schon lange weg vom Dollar, um die Abhängigkeit zu den USA zu verringern, so Geissbühler. Die Gespräche mit Saudi-Arabien laufen seit Jahren. Weg vom Dollar will man aber nicht nur beim Öl. So will Russland, dass der Westen für Gaslieferungen in russischen Rubel zahlt, was die EU erst am Montag ablehnte.