Aus diesen Gründen soll Pierin Vincenz ins Gefängnis

Am 13. März 2022 fiel das Urteil im Mammutprozess: Pierin Vincenz und sein ehemaliger Kompagnon Beat Stocker müssen wegen Betrug, Veruntreuung, ungetreuer Geschäftsbesorgung und weiteren Delikten ins Gefängnis, wie das Bezirksgericht Zürich an jenem Mittwochmorgen verkündete. Die Strafen fielen härter aus als erwartet: Vincenz muss für drei Jahre und neun Monate ins Gefängnis, Stocker gar für vier Jahre.

Verdeckte Beteiligungen und unrechtmässige Spesen

Schlimmer sind da die Vorwürfe versteckter Firmenbeteiligungen, für welche sowohl Vincenz als auch Stocker verantwortlich sind. Gemäss Gerichtsurteil beteiligten sich die beiden Verurteilten an mehreren Firmen, die dann für deutlich mehr Geld von Aduno und Raiffeisen übernommen worden sind. Deshalb treten Aduno (als Viseca) und Raiffeisen auch als Privatkläger im Verfahren auf. Die Firmen, an denen sich Stocker und Vincenz versteckt beteiligt haben sollen, sind Eurokaution, Genève Credit & Leasing, die Beteiligungsgesellschaft Investnet sowie die Kreditkartenfirma Commtrain.

Finanzielle Motive

Vermischung von Privatem und Geschäftlichem

Wenig verständnisvoll äussert sich das Gericht über die Art und Weise, wie Vincenz in der Spesenabrechnung vorgegangen war. «Der Beschuldigte bewirkte mit seinen nahezu grenzenlosen Ausgaben im Rahmen der Reise nach Marrakesch sowie in insbesondere in zahlreichen Cabarets in der gesamten Schweiz (…) einen ansehnlichen Deliktsbetrag von insgesamt rund 120’000 Franken», so das Urteil. Vincenz erklärt , «der Begriff ‹Nachtessen› sei für den Abend und der Begriff ‹Übernachtung› sei für das Hotel gewesen».