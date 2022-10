Neue Finanzkrise?: Darum wollen Schweizer Banken so viele US-Dollar wie seit 2008 nicht mehr

Banken in der Schweiz haben zuletzt so viele US-Dollar wie seit 2008 nicht mehr bezogen. Über elf Milliarden Dollar waren es am Mittwoch, die 17 Schweizer Banken via die Nationalbank (SNB) von der US-Notenbank (FED) ausliehen, in den zwei Wochen davor waren es weitere neun Milliarden Dollar. Zuvor waren es vergleichsweise kleine Beträge.