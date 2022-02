Schiff-Boom – Darum wollen Schweizerinnen und Schweizer jetzt ihr eigenes Boot

Bootsplätze wie diese in Wädenswil sind darum begehrt und knapp.

Die Nachfrage nach Booten und Schiffen ist in der Schweiz trotz Pandemie gestiegen. Das Foto zeigt Genf.

In der Schweiz steigen immer mehr Durchschnittsverdiener in den Bootsmarkt ein.

Der Markt für Yachten boomt. In Holland sollte sogar eine historische Brücke für Jeff Bezos einem 127 Meter langen Dreimaster weichen. Auch in der Schweiz boomen Boote und Schiffe. Und der Trend spricht nicht nur Superreiche an.