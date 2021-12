Mirco Nontschew: Darum wurde er noch nicht beerdigt

Erst vor kurzem habe Nontschew eine neue Staffel der Sendung «Lol – Last one laughing» abgedreht, die im Frühjahr ausgestrahlt werden soll.

Beerdigung erst im neuen Jahr

Bis die Rechtsmediziner den Fall nicht offiziell abschliessen, kann die Leiche von Mirco Nontschew nicht zur Beerdigung freigegeben werden. Im schlimmsten Fall müssen die Angehörigen mit der Verabschiedung bis nach Weihnachten und Silvester warten. Für die Familie nicht einfach: «Uns ist wichtig, dass damit die Spekulationen in den vergangenen Tagen rund um den Tod von Mirko Nontschew aufhören und die Familie in Ruhe trauern kann», so der Manager in einem früheren Statement.