Bis Anfang Januar gingen aber nur wenig Gesuche ein. Per 12. Januar waren es 300, die um total über 6 Millionen Franken anfragten.

Restaurants sind in Basel seit dem 23. November geschlossen, viele Hotels mangels Gästen ebenfalls und auch Freizeitbetriebe empfangen keine Kunden. Für diese sogenannten Härtefälle, die aufgrund der Corona-Massnahmen ihr Geschäft weitgehend stilllegen müssen, hat der Kanton Härtefallunterstützung im Umfang von fast 75 Millionen Franken in Aussicht gestellt, wovon aber zwei Drittel vom Bund kommen. Basel-Stadt hat Mittel in der Höhe von 25,45 Millionen bereitgestellt.