Erstmals seit zehn Jahren – Darum wurden im Corona-Jahr 2020 weniger Menschen im Spital behandelt

Diese Entwicklung mag erstaunen – insbesondere, da 2020 mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie das Spitalwesen stark in den Fokus rückte.

Das schreibt das Bundesamt für Statistik in seiner neusten Statistik, die Ende letzter Woche veröffentlicht wurde.

Nicht so 2020: Gemäss den neusten Zahlen des Bundesamts für Statistik ging die Anzahl an Hospitalisierungen zurück.

Seit 2011 steigt die Anzahl stationärer Behandlungen in den Schweizer Spitälern jedes Jahr an.

Die neueste Spitalstatistik, welche das Bundesamt für Gesundheit am Freitag veröffentlicht hat, mag deshalb auf den ersten Blick überraschen: «Rückgang der Hospitalisierungen im Jahr 2020» lautet der Titel. Tatsächlich sank die Zahl der stationär in einem Spital behandelten Menschen letztes Jahr um 5,8 Prozent. Es ist der erste Rückgang dieser Zahlen im Vergleich zum Vorjahr seit 2011 (siehe unten).

«Konnten nicht alle Patientinnen und Patienten versorgen»

Dass die Hospitalisationen ausgerechnet im ersten Jahr der Corona-Pandemie erstmals seit Jahren zurückgingen, hat laut dem Spitalverband H+ plausible Gründe: «Das ist einerseits auf das Behandlungsverbot des Bundes im Frühjahr 2020 zurückzuführen. Andererseits zeigen die Daten deutlich, dass die Spitäler und Kliniken viele Corona-Erkrankte stationär behandeln mussten und Nicht-Covid-Patienten erst verspätet behandeln konnten», heisst es in einer Mitteilung. Die Spitäler und Kliniken hätten somit nicht alle Patientinnen und Patienten versorgen können.

Auch Anita Kuoni, Leiterin Kommunikation beim Kantonsspital Baselland, sagt: «Insbesondere in der ersten Welle hatten wir unsere Tätigkeiten ganz auf Corona ausgerichtet. Aufgrund der reduzierten Operationstätigkeit und des zögerlichen Verhaltens der Patientinnen und Patienten hatten die Spitäler einen wesentlichen Fallzahlenrückgang zu verzeichnen.» So seien die Notfälle in der ersten Welle um 40 Prozent zurückgegangen. «Einerseits aus Angst vor Ansteckungen im Spital, andererseits wahrscheinlich auch aus Rücksicht», sagt Kuoni.