Quarantäne bei Rückreise - Darum zählt Spanien in Deutschland jetzt wieder als Corona-Hochrisikogebiet

Diese Entscheidung könnte nach hinten losgegangen sein, wie die Zeitungen von Tamedia berichten. Am Freitag entschied die deutsche Bundesregierung, Spanien offiziell wieder als sogenanntes Hochinzidenzgebiet zu behandeln. Das bedeutet konkret: Wer ab Dienstag, 27. Juli von Spanien nach Deutschland zurückkehrt, dem blüht eine zehntägige Quarantäne, solang sie oder er nicht geimpft ist. Auch die britische Regierung rät ihren Landsleuten vom Urlaub in Spanien ab.

«Spanien nicht stigmatisieren»

Die Corona-Inzidenz liegt in Spanien aktuell bei 338 Neuinfektionen pro 100’000 Einwohner. Damit liegen diese rund anderthalb Mal so hoch wie noch vor zwei Wochen. In der Schweiz liegt die Inzidenz aktuell bei 87 Ansteckungen auf 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner. Besonders viele junge Spanierinnen und Spanier stecken sich zurzeit an: Bei den 20- bis 29-Jährigen liegt die Inzidenz bei 1884 Ansteckungen auf 100’000 Einwohner.