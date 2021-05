Cyber-Attacke auf US-Pipeline - Darum zahlst du gerade mehr fürs Benzin

Die Colonial Pipeline war seit einem Cyber-Angriff lahmgelegt, wurde am Mittwochabend wieder in Betrieb genommen.

Die grösste Pipeline der USA lag seit letzter Woche still, am Mittwoch wurde sie wieder in Betrieb genommen. Grund dafür ist ein Hackerangriff der Gruppe DarkSide. Diese hat mit einer Schadsoftware sensible Daten gestohlen und erpresste die Pipeline-Betreiberfirma Colonial.

Als Folge des Cyber-Angriffs hat die Pipeline Teile der Anlage stillgelegt. Die Lage hatte sich zuletzt verschärft. Im Bundesstaat North Carolina etwa war nach Angaben der Marktanalysefirma Gasbuddy zur Wochenmitte an fast zwei von drei Tankstellen kein Benzin mehr erhältlich. In Virginia seien 44 Prozent der Tankstellen betroffen, in South Carolina und in Georgia seien es jeweils 43 Prozent. Auch in anderen Bundesstaaten im Südosten der USA kam es demnach zu Engpässen. Die Knappheit hat die Benzinpreise auf den höchsten Stand seit 2014 getrieben und teilweise zu turbulenten Szenen an Tankstellen geführt.