Staatshilfe

Darum zahlt die Schweiz den Airlines doppelt so viel wie Österreich

450 Millionen Euro statt 1,3 Milliarden Franken: Die Hilfspakete der Lufthansa-Töchter Swiss und Austrian Airlines unterscheiden sich deutlich. Zudem stellte die österreichische Regierung umfassendere Forderungen. Die Gründe.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr (r.) und AUA-Chef Alexis von Hoensbroech geben am Montag die Verhandlungsergebnisse bekannt. Die Lufthansa beteiligt sich ebenfalls an der Hilfe.

Die Schweizer Lufthansa-Töchter Swiss und Edelweiss bekommen fast 1,3 Milliarden Franken vom Bund. Am Montagabend hat nun auch die österreichische Regierung ein 450-Millionen-Hilfspaket für die Austrian Airlines (AUA) angekündigt. Das heisst: Das Unterstützungspaket der Österreicher ist lediglich halb so gross wie dasjenige, welches die Schweiz ausgehandelt hat.

Die Swiss fährt besser

Die Schweizer Airline erzielte vergangenes Jahr fast doppelt so viel Umsatz wie die österreichische Schwester. Deren Probleme sind vielfältig. Die AUA verfügt laut Agius über ein zu kleines Langstreckennetz, um den Flughafen in Wien sinnvoll betreiben zu können, und kämpft dort mit mehr Billigkonkurrenz.

Sollte die AUA die Kredite aus dem Hilfspaket nicht bezahlen können, würde die Airline in Staatsbesitz übergehen. Auch die Schweiz sichert die Darlehen mit Aktien der Swiss und von Edelweiss ab. Österreich erhält aber auch zwei Vorstände in der AUA-Eigentümerstiftung sowie einen Sitz im Aufsichtsrat. Das gilt für die Swiss nicht.

«Glaube nicht, dass es die Swiss braucht»

Hätte der Bund Einsitz in die Chefetage der Airline beanspruchen sollen? Der Aviatik-Experte ist nicht sicher. Er fragt sich, ob überhaupt etwas dran ist an der Bedeutung einer Fluggesellschaft für das Land. «Ich glaube nicht, dass es die Swiss wirklich braucht», so Agius. Allerdings sei es in der aktuellen Situation auch nicht gut, wenn die Arbeitslosenkasse durch unzählige Swiss-Piloten zusätzlich belastet würde.