Handy-abovergleich.ch, Deinabo.ch und Co.: Darum zeigen Vergleichsportale nicht immer die günstigsten Handy-Abos

Das Abo «Go Mo» von Salt bietet für 9.95 Franken im Monat Internet, Anrufe und SMS in der Schweiz unbegrenzt an. Die meisten Portale zeigen genau dieses Angebot aber nicht an, wie «Saldo» schreibt. So zeigt etwa Handy-abovergleich.ch bei Flatrate-Abos für die Schweiz «Salt Start» als günstigste Lösung an.