«Entscheidend ist die Stabilisierung»

Daniel Dauwalder, Mediensprecher des Bundesamts für Gesundheit, sagt, die Fallzahlen hätten sich zwar stabilisiert, es sei aber noch zu früh, um von einem eigentlichen Trend zu sprechen: «Dafür müssen wir die Entwicklung in den nächsten Wochen abwarten.» Auch sei zu berücksichtigen, dass in der vergangenen Woche die Zahl der Tests deutlich geringer gewesen sei als in den Wochen zuvor – in der Grössenordnung von 20 Prozent. Trotzdem sieht Epidemiologe Marcel Tanner die Entwicklung positiv: «Auch unter Berücksichtigung der Testhäufigkeit sind die Fallzahlen relativ stabil, das ist das Entscheidende», sagt er. Ein positiver Indikator seien ausserdem die leicht rückläufigen Hospitalisationen: «Während des Anstiegs in den letzten Wochen haben sich prozentual wieder etwas mehr ältere Leute angesteckt. Dass die Hospitalisationen trotzdem rückläufig sind, stimmt auch positiv.»