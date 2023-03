Darum zeigt Lauren (26) allen Menschen den Mittelfinger

Auf Tiktok gibt Lauren Wagner Einblick in ihr Leben nach dem Tumor.

Mit starken Rückenschmerzen im März 2020 fing alles an: Das Coronavirus erreichte Land um Land, die WHO erklärte die Epidemie zur Pandemie und wie viele Menschen weltweit war Lauren Wagner gerade ins Homeoffice gezügelt. Dann kam der Schmerz. «Ich hätte gerne geglaubt, dass mein Rückenweh von meinem nicht wirklich ergonomischen Arbeitsplatz herrührt, aber das war tatsächlich eines der schlimmsten Szenarien für mich.» Denn Grund für ihr Leiden war ein schnell wachsender und sehr seltener Tumor in ihrer Wirbelsäule. «Es war das Ende meines Lebens, wie ich es bis dahin kannte.»