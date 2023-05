Sara Leutenegger: Darum zeigt sie ihre Kinder auf Social Media

Das war nach ihrer Teilnahme bei «Germany’s Next Topmodel» im Jahr 2018. «Meine Followerschaft ist mit mir in den letzten fünf Jahren gewachsen. Die Interessen verändern sich. Viele sind jetzt selbst Mütter», so Leutenegger. Als sie mit ihrem erstgeborenen Sohn Lio (2) schwanger war, stieg das Interesse an ihrem Privatleben markant an. So nahm Sara die Community mit durch ihren Alltag, erzählte von Höhen und Tiefen in der Schwangerschaft.