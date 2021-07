Deutsche Athletinnen ziehen blank - Darum ziehen sich Sportlerinnen auch 2021 noch im Playboy aus

Diese deutschen Athletinnen sind heiss. Heiss auf die Olympischen Spiele in Tokio aber auch in der Playboy-Ausgabe August 2021 präsentieren sich die Schwimmerin Marie Pietruschka, die Fechterin Alexandra Ndolo und die Stabhochspringerin Lisa Ryzih freizügig.

Sexy, sportlich, erfolgreich – alles für die Quote?

Auch wenn die drei Frauen in ihren jeweiligen Disziplinen - dem Schwimmen, dem Fechten und dem Stabhochspringen – Glanzleistungen erbringen und sich zwei davon für einen der grössten Sportevents der Geschichte qualifizieren konnten, so gehören ihre Sportarten wohl eher zu den Randdisziplinen der Spiele. Doch was sind ihre Beweggründe, sich nun so freizügig zu präsentieren? Marketing?