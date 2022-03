Neue Unruhe im Joggeli – Das 100-Millionen-Franken-Eigenkapital vom FC Basel ist weg

In der Halbzeit wurde dann ein neues Transparent entrollt. Auf diesem stand dann: «Ein weiteres Mal auf erfahrene Leute verzichtet. Ein weiteres Mal ist es nach hinten losgegangen. Büchi, du bist eine Zumutung.» Die Botschaft, sie war also klar. Dani Büchi, der Delegierte des Verwaltungsrates der FC Basel Holding AG, wurde von den FCB-Fans scharf kritisiert. Gemäss der «BZ Basel» kritisierten die Fans vor allem die Schliessung des Gästesektors, das Ticket-Chaos daraufhin und grundsätzlich der Umgang mit den Fans beziehungsweise den organisierten Gruppen.

«Wir können uns keinen Verlust mehr erlauben»

Büchi reagierte am Freitag auf die Kritik. Auf Twitter meinte er: «Man wirft uns/mir wohl vor, dass wir die Fanarbeit zu wenig einbezogen haben. Sowohl bei den Thematiken rund um das gestrige Spiel als auch beim Fall YB. Wir teilen diese Meinung nicht – sind aber selbstkritisch genug, um zu wissen, dass wir es besser hätten machen können.» Trotz der guten FCB-Leistungen zuletzt, Ruhe herrscht beim Club von David Degen also nicht. Das nächste Kapitel in Sachen Unruhe folgte am Sonntagmorgen.