Regretting Motherhood: Eure ehrlichen Erfahrungen

Sandra, 41

Andrea, 32

«Unser erster Sohn war ein absolutes Wunschkind, der uns jedoch vom ersten Tag an das Leben fast zur Hölle gemacht hat. Wir haben über Jahre hinweg nie länger als ein, zwei Stunden pro Nacht geschlafen. Trotzdem haben wir uns für ein zweites Kind entschieden. Das empfinden wir heute als die schlechteste Entscheidung, die wir je getroffen haben. Könnten wir noch mal zurück, hätten wir definitiv keine Kinder.»

Anonyma, 33

«Ich bereue meine Kinder an sich nicht, aber ich bereue das Leben, das ich ihretwegen führen muss.»

Sie müssen präsent sein. Mit der Geburt des Kindes laufen viele Partnerschaften nicht mehr gleichberechtigt. Die Mütter werden mit der Überforderung und dem Stress alleingelassen. Partner sollten ihren Frauen zuhören und gemeinsam mit ihnen schauen, wo sie konkret unterstützen können. Das kann bedeuten, dass der Mann seinen Job um ein paar Stunden reduziert oder an fixen Tagen die Kinder abholt und betreut, auch wenn die Eltern getrennt sind.

Wenn die negativen Gefühle überhandnehmen, sollte man sich professionelle Hilfe in Form eine Therapie suchen. Das wird nicht dazu führen, dass man das Kinderkriegen doch nicht mehr bereut, aber man lernt, anders damit umzugehen.

Was, wenn das noch nichts nützt?

Für die Betroffenen ist es wichtig, zu analysieren, was genau sie unglücklich macht. Erst dann kann man an Lösungen arbeiten und schauen, wie man Entlastung bekommen kann. Auch der Austausch mit anderen Müttern hilft. Zu sehen, dass man nicht allein mit diesem Problem ist, ist sehr wichtig. Man merkt dann, dass es kein individuelles Versagen ist.

Was kann ich tun, wenn ich als Mutter merke, diesen Entscheid zu bereuen?

Auf Frauen lastet ein enormer gesellschaftlicher Druck, Kinder zu haben. Es gibt Frauen, die eigentlich nie Kinder bekommen wollten, aber regelrecht überredet wurden. Diese Mütter hatten von Beginn an Zweifel. Dann gibt es die zweite Gruppe: Diese Frauen wollten unbedingt Kinder haben und haben sich auch immer als Mutter gesehen, leiden jetzt aber unter den Rahmenbedingungen, fühlen sich von ihrem Partner alleingelassen, werden im Beruf diskriminiert.

In ihrem Buch «Wenn Mutter sein nicht glücklich macht: Das Phänomen Regretting Motherhood» gibt sie Betroffenen Ratschläge. Die wichtigsten Erkenntnisse:

Bobby, 35

Xenia, 30

«Ich dachte immer, die Liebe wird sich verdoppeln und alle schweren Zeiten leicht werden lassen. Das ist bei uns nicht so. Nur durch Hilfe von meinem Umfeld kann ich heute sagen, dass es mir gut geht. Aber ich bin nicht so glücklich wie vor dem Kind.»

Speziell von Frauen wird verlangt, in der Mutterrolle komplett aufzublühen – das generiert enormen Druck und viele Enttäuschungen.

Sara, 41

Rina, 42

«Ich bin alleinerziehende Mutter. Ich arbeite 80 Prozent, um alle Kosten decken zu können. Mein Ex-Mann geniesst seine neue Liebe, zahlt nur sehr wenig und lebt ein Leben ohne finanzielle Sorgen. Ich hingegen bin froh, wenn wir einmal im Jahr ins Tessin in die Ferien können. Ich verzichte auf fast jeden Ausgang, nur damit ich meinem Sohn auch mal was Gutes gönnen kann.»

«Wenn wir erkennen, dass Mutterschaft nichts ist, was alle Mütter glücklich macht, lässt sich Leid reduzieren. Im Moment treibt die Gesellschaft Frauen in die Mutterschaft und lässt sie dann, wenn sie Kinder haben, ziemlich alleine.»

Auf die Frage, was es bringt, als Mutter Reue anzuerkennen, sagt sie in ihrem Buch «Regretting Motherhood»:

Fabian, 41

Sandy, 38

«Ich liebe meine Kinder mehr als mein eigenes Leben. Aber ich kleide mich gerne schön, ich reise gerne und gehe gerne aus. Und all diese Dinge kann ich nicht mehr machen, wie ich gerne will. Ja, das tönt egoistisch. Aber ist Egoismus etwas so Schlimmes? Ich finde nicht.»