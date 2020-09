Technologie

Selbst wenn man das Gerät mehrere Dutzend Mal aufgeklappt hat, bleibt es faszinierend, dass sich der Screen einfach so in der Mitte falten lässt. Dabei ist der Bildschirm alles andere als ein Gimmick: Die Farben sind satt, der Kontrast hoch, und alles läuft flüssig und schnell. Praktisch: Beim Fold 2 hat Samsung den äusseren Screen deutlich grösser gemacht. Sprich: Schnell ein SMS schreiben oder kurz was im Internet googeln ist damit jetzt deutlich einfacher geworden. Auf dem bisherigen Mini-Screen benötigte man gutes Fingerspitzengefühl, um die kleinen Buchstaben zu treffen.

Mit einem Preis von 2000 Franken ist das Samsung Galaxy Z Fold 2 kein massentaugliches Smartphone. Doch ist es das aufregendste Device, das wir in den letzten Monaten getestet haben – mit Abstand. Heisst aber nicht, dass man jetzt sofort ein Falthandy kaufen soll. Denn auch das Fold 2 ist nicht fehlerfrei. So bleibt das Display anfällig für Kratzer, und es bleibt die Frage, wie gut sich das Gerät nach mehreren Monaten Nutzung anfühlt. Dennoch ist es wichtig, dass es das Gerät gibt: Technologisch bleibt die neue Kategorie der Falthandys nämlich spannend. Gut möglich, dass wir in zehn Jahren zurückblicken und erkennen, was für eine wichtige Rolle Samsung hier mit seinem Fold gespielt hat.