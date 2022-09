Erneuerbare Energie: Das Achtfache an Strom aus Wind wäre möglich

In der Schweiz besteht ein massiv höheres Potenzial für Strom aus Windkraftanlagen als bisher angenommen. Im Bild: der höchstgelegene Windpark der Schweiz auf dem Nufenen.

Eine Studie des Bundes zeigt: Das Potenzial an Strom aus Windenergie ist um ein Vielfaches höher als bisher vermutet.

Als der Bund 2012 die Energiepotenziale für Wind- und Sonnenenergie berechnen liess, war das Potenzial für Energie aus Windanlagen noch bescheiden: Dem Wind wurde ein Potenzial von 3,7 Terawattstunden (TWh) Strom pro Jahr zugeschrieben. Das Solarstrom-Potenzial wurde mit 15,5 TWh pro Jahr beziffert – dem Fünffachen. Zum Vergleich: Im Jahr 2021 wurden in der Schweiz knapp 58,1 TWh Strom verbraucht.

Eine vom Bundesamt für Energie neu in Auftrag gegebene Analyse ist nun zu einem bemerkenswerten Schluss gelangt: Die Studie, die vom Berner Wetterunternehmen Meteotest erstellt und Ende August veröffentlicht wurde, schätzt das Windpotenzial um das Achtfache höher ein. Würde das gesamte Windpotenzial ausgeschöpft, könnten in der Schweiz allein mit Wind 29,5 Terawattstunden Strom erzeugt werden – was mehr der Hälfte des letztjährigen schweizerischen Stromverbrauchs entspricht.