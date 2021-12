Neue Regeln und Gesetze - Das ändert sich ab 2022 in der Schweiz

Im Ausland geschlossene Ehen wurden bisher als eingetragene Partnerschaft anerkannt in der Schweiz. Diese werden per 1. Januar automatisch und rückwirkend in eine Ehe umgewandelt. Damit ändert sich auch der Güterstand rückwirkend auf den Zeitpunkt der Eheschliessung.

Im neuen Jahr treten neue Gesetze und Regeln in Kraft: So dürfen etwa gleichgeschlechtliche Paare ab dem 1. Juli 2022 heiraten oder ihre eingetragene Partnerschaft in eine Ehe umwandeln. Dafür haben sich 64 Prozent der Schweizer Stimmbevölkerung am 26. September 2021 ausgesprochen.