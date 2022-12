Steuerreform: Das ändert sich bei deiner nächsten Steuererklärung

Unselbstständig erwerbstätige Personen sollen neu die Möglichkeit erhalten, die Berufskosten in Form einer Pauschale von den Steuern abzuziehen.

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 21. Dezember entschieden, dass in Zukunft auch unselbstständig Erwerbstätige wählen können, ob sie ihre Berufskosten in der Steuererklärung pauschal oder effektiv abziehen.