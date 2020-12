Vaterschaftsurlaub tritt in Kraft: Ab dem 1. Januar 2021 dürfen frischgebackene Väter per Gesetz zwei Wochen bezahlten Urlaub beziehen. Dieser muss innerhalb von sechs Monaten ab Geburt eines Kindes bezogen werden. Finanziert wird der Urlaub wie die Mutterschaftsentschädigung über die Erwerbsersatzordnung (EO). Die Vorlage zum Vaterschaftsurlaub wurde in der Volksabstimmung vom 27. September 2020 mit einer Mehrheit von 60,3 Prozent angenommen.