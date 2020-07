Neue Funktion

Das ändert sich jetzt bei den Instagram-Kommentaren

Neu kann man bei Instagram Kommentare unter Posts anpinnen. Das neue Feature ist der nächste Schritt in den Bestrebungen des Unternehmens, die Kommunikation auf seiner Plattform zu verbessern und positiver zu gestalten.

Diese Woche hat Instagram angekündigt, dass eine neue Funktion in der Kommentarspalte unter Posts eingeführt wird. So ist es von nun an möglich, bis zu drei Kommentare zuoberst anzupinnen, sodass diese immer als Erstes angezeigt werden. Das neue Feature kann seit Dienstag überall auf der Welt benutzt werden.