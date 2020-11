Biden beteuerte in seiner Kampagne, ein Präsident für alle Amerikaner zu sein und die Bevölkerung wieder näher zusammenbringen zu wollen.

Er will Fehlentwicklungen von Trump in der Gesundheits-, Umwelt- und Bildungspolitik korrigieren, glaubt Manfred Elsig, Professor für Internationale Beziehungen.

Der Wahlkrimi ist gemäss Prognosen von US-Medien entschieden. Joe Biden übernimmt das Amt des US-Präsidenten von Donald Trump. Im Wahlkampf gab der 77-Jährige einen Ausblick, was nun in den nächsten vier oder acht Jahren auf die US-Amerikaner und die Welt zukommt:

Joe Biden wird sich laut Manfred Elsig, Professor für Internationale Beziehungen, im ersten Jahr als Präsident auf die Innenpolitik konzentrieren: «Er will Fehlentwicklungen von Trump in der Gesundheits-, Umwelt- und Bildungspolitik korrigieren.» Ausserdem müsse er Versprechen an den linken Flügel der Demokraten einhalten und mehr gegen die Diskriminierung von Latinos und Afroamerikanern sowie gegen Polizeigewalt tun.