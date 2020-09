Das Alfa-Romeo-Paradies liegt im Tessin

Alfa-Romeo-Leidenschaft im Blut

Kein Wunder: Schon als kleiner Knirps war Axel im Alfa Romeo unterwegs, wie ein Bild in der Ausstellungshalle bezeugt. «Wir fuhren damals auch mit einem Alfa 1900 Cabrio mit der ganzen Familie in die Ferien und haben damit ganz Europa unsicher gemacht», erinnert sich Marx beim Durchgang durch seine Kollektion zurück. Zu jedem der über 100 Autos kann er eine Anekdote oder längere Geschichte erzählen. Es seien vor allem die unter Sammlern wenig beachteten Modelle, die mich besonders faszinierten. Beispielsweise die sogenannten «Brasilien-Alfas». In den 1960er-Jahren baute die Fábrica Nacional de Motores (FNM) nämlich ebenfalls Alfa Romeo. Weil gerade diese ihn so faszinierten, lernte er in seiner Freizeit sogar Portugiesisch. «Nicht um eine Brasilianerin kennen zu lernen, sondern um vor Ort bei Händlern und auf Autofriedhöfen nach FNM-Modellen zu stöbern», wie Marx mit einem Schmunzeln erklärt.