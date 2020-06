Nasa-Nasen kreieren Parfum

Das All riecht nach verbranntem Steak, Himbeeren und Rum

Kein Scherz: Das Parfum Eau de Space verspricht Erdlingen eine Nase voll All – dahinter stecken ursprünglich ein Chemiker und die Nasa.

«Bitterer Geruch mit rauchiger, verbrannten Note»

Vier Jahr tüftelte Chemiker Pearce an dem All-Duft. «Es ist ein Geruch, wie man ihn riecht, kurz nachdem eine Pistole abgefeuert wurde», beschrieb die Astronautin und einstige Bewohnerin der Internationalen Raumstation ISS, Peggy Whitson, den Geruch im All bereits 2002 in einem Interview. «Es ist ein fast bitterer Geruch mit einer rauchigen, verbrannten Note.» Andere Astronauten sprachen hingegen von einem «Mix von Schiesspulver, gebratenen Steak, Himbeeren und Rum», so CNN .

Die Firma, die das «Eau de Space» herausgibt – Omega Ingredients – will mit dem «Eau de Space» nach eigenem Bekunden das Interesse am experimentellen Lernen erhöhen und Eltern, Lehrer und Wissenschaftler einbeziehen. Ausserdem pröbelt sie bereits an einem neuen, extraterrestrischem Duft herum, dem «Smell of the Moon».