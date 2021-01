Samstag – Shoppen, schwitzen und schlemmen

14 Uhr – Ein Besuch bei Roger Dörig

Roger Dörigs «Büdeli» hat musealen Charakter. An den Wänden, Balken und an der Decke hängen Hunderte Utensilien, Gerätschaften und fertiggestelltes Kunsthandwerk. Wer sich einen echten Appenzeller Gurt als Souvenir kaufen möchte, sollte dem Kunsthandwerker Dörig einen Besuch abstatten.

15 Uhr – Check-in im Bären Gonten

16 Uhr – Abendstimmung im Langlaufparadies Gonten

18 Uhr – Wellnessen im Bären Gonten

20 Uhr – Gourmetfreuden in der Bärenstobe

In der Bärenstobe geniesst man hochwertige Kost in urchigem Ambiente.

Die Bärenstobe ist der Ort, an dem man einen erlebnisreichen Tag bei einem Abendessen ausklingen lassen möchte. Denn der Bären Gonten pflegt eine ausserordentlich feine Küche. Jan Schoch, der Besitzer des Hotel Bären Gonten, sagt: «Bei der Kulinarik liegt uns genauso wie im Rest des Hauses Regionalität sehr am Herzen.» So zeigen die beiden Küchenchefs, was die Appenzeller Küche zu bieten hat, interpretieren diese gleichzeitig stimmig mit Einflüssen aus aller Welt.