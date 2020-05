Beliebtes Berggasthaus

Das alles ist neu am Aescher

Das Bauprojekt beim Berggasthaus Aescher konnte wie geplant auf Beginn der Sommersaison 2020 abgeschlossen werden. Hier siehst du, was sich geändert hat.

Für die neue Saison, die vergangene Woche gestartet ist, hat sich beim Berggasthaus Aescher einiges geändert. «Der westliche Gebäudeteil musste aufgrund der maroden Bausubstanz vollständig erneuert werden», heisst es am Montag in einer Medienmitteilung der Wildkirchlistiftung. Die Innenräume wurden neu aufgeteilt und die Toiletten verschoben. Dies habe den Einbau zusätzlicher Kühlzellen erlaubt sowie von Lagerflächen und einer geräumigen Ausgabestelle für die Gartenwirtschaft.

Es wurde auch eine neue Versorgungsleitung zwischen der Bergstation der Ebenalpbahn und dem Wasserreservoir in der Wildkirchlihöhle gebaut. Das und der Einbau von wassersparenden WC-Anlagen habe die Verfügbarkeit von Trinkwasser massiv verbessert. Das Projekt wurde ständig von der kantonalen Denkmalpflege begleitet. Laut der Stiftung entstand so ein Gesamtwerk, das zu einer «echten Perle im Alpstein» aufgewertet wurde. Die Baukosten belaufen sich auf rund 1,1 Millionen Franken, was leicht unter dem geplanten Kostenvoranschlag liege.