Einreisebestimmung und Corona-Tests : Das alles könnte der Bundesrat morgen zu den Corona-Massnahmen entscheiden

Am Freitag diskutiert der Bundesrat neue Regelungen zu Corona-Massnahmen. Die Einreiseregeln sollen verschärft werden.

Morgen Freitag fällt der Bundesrat neue Entscheide zur Corona-Politik. So sollen beispielsweise die Einreisebestimmungen verschärft werden: Wer ungeimpft und nicht genesen ist und in die Schweiz einreist, soll neu 4 bis 7 Tage nach der Einreise in die Schweiz ein weiteres Testresultat vorlegen. Das erste negative Testresultat muss weiterhin bereits vor der Einreise präsentiert werden. Einreisende sollen sich dazu elektronisch registrieren lassen. Ausnahmen soll es für unter 16-Jährige oder Grenzgänger geben, das schreibt der «Blick». Der zweite Test nach einigen Tagen dürfte noch zu Reden geben, schliesslich haben sich mehrere Kantone dagegen ausgesprochen. Auf eine Wiedereinführung der Quarantänepflicht will Alain Berset verzichten, da diese viele Gegenstimmen erhielt.