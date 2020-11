«The Masked Singer»Das Alpaka verrät sich durch seine kleinen Füsse

Dann kam das Alpaka – Zuerst stand es mit Smartphone auf der Bühne und fing an, sich die haarigen Alpaka-Beinchen zu rasieren. Danach startete die Performance des Songs «Like a Virgin» von Madonna.

Zuerst schockte aber das Alien mit einer Mischung zwischen italienischen Operngesang und «Dancing in the Dark»-Cover alle.

In der dritten Folge von «The Masked Singer» stiess Caroline Kebekus (40) zum Rateteam. Sie gab dann auch Bülent Ceylan (44) den entscheidenden Denkanstoss zur Identität des Alpakas.

In der dritten Folge der TV-Show «The Masked Singer» wurde ein Undercover-Star aufgrund seiner aussergewöhnlich kleinen Füssen enttarnt.

Aber erstmals warte ein anderes Highlight auf die Zuschauerinnen und Zuschauer. Eigentlich hatte sich das Alien «Dancing in the Dark» von Ed Sheeran (29) vorgenommen, schockierte aber alle, als es auf einmal in einen italienischen Operngesang verfiel.