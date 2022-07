Matterhorn-Abfahrt: «Das am schwierigsten zu organisierende Ski-Rennen»

1 / 5 Rund ums Matterhorn finden Ende Oktober erstmals Weltcuprennen statt. Matterhorn/Cervino Rund um den bekanntesten Berg der Schweiz absolvieren zuerst die Männer zwei Abfahrten, eine Woche später tun es ihnen die Frauen gleich. AFP So sieht die Strecke aus. Matterhorn/Cervino

Darum gehts

Zuerst nehmen Beat Feuz, Marco Odermatt und alle andern Speed-Fahrer die neue Strecke am Matterhorn in Angriff. Ende Oktober ist es zweimal so weit, eine Woche später absolvieren Lara Gut-Behrami, Corinne Suter und Co. das Rennen ebenfalls doppelt. Doch zuvor gibt es noch viel Arbeit – vor allem für die Veranstalter.

Kein Wunder gibt es noch viel zu tun, bei einem Rennen, das in einem Land gestartet wird und in einem anderen Land endet. Das gab es in der Geschichte des Ski-Weltcups noch nie, das «Matterhorn Cervino Speed Opening» ist eine Premiere. Dieser spezielle Umstand birgt einige Hürden, wie Franz Julen, OK-Präsident, im Gespräch mit 20 Minuten bestätigt. «Es sei das am schwierigsten zu organisierende Weltcup-Rennen überhaupt.»

Die Armee bleibt in der Schweiz

Der Start erfolgt in der Schweiz, das Ziel ist in Italien – was entstehen denn da für Probleme? «Wir sind ein Verein in Zermatt, der einen Event in Italien organisiert. Wir verkaufen Tickets in der Schweiz und in Italien für das Rennen in Italien. Es gibt Sicherheitsfragen, rechtliche und Mehrwertsteuer-Fragen. Ende Oktober sind die ersten Rennen, bis dahin müssen wir die Lösungen haben», erklärt Julen.

Zahlen zur neuen Strecke

Die Schweizer Armee ist bei Skirennen in der Schweiz stets ein wichtiger Bestandteil. Doch dieses Mal kann sie nur begrenzt mit anpacken. «Obwohl wir sehr spät dran waren, war die Schweizer Armee sehr flexibel und stellte uns Soldaten zur Verfügung. Aber sie sagten ganz klar: Damit sie über die Grenzen dürfen, um zu arbeiten, braucht es eine Vereinbarung zwischen Rom und Bern. Das gibt es auf die Schnelle nicht.» Das bedeutet: In diesem Jahr arbeitet die Schweizer Armee auf der Schweizer Seite und die italienische Armee arbeitet in Italien. «Wir setzen alles daran, dass das 2023 nicht mehr so der Fall ist», sagt Julen.

Das Rennen hat «einen extremen Reiz»

Die Organisation dieser Dinge macht den Veranstaltern zu schaffen. Bei allem anderen seien sie jedoch gut aufgestellt. Swiss-Ski und der italienische Skiverband Fisi hätten viel Erfahrung, führt Julen aus. «Die Zermatter Bergbahnen wissen, wie man die Gletscher bearbeitet, wir haben Pirmin Zurbriggen, wir haben Didier Défago, wir haben Experten von Val Gardena.» Events zu organisieren mit Zuschauern, Tribünen, VIP, das sei keine riesige Wissenschaft. «Ein Rennen über zwei Länder hat einen extremen Reiz, aber die Kehrseite ist, dass es Schwierigkeiten mit sich bringt. Aber die lösen wir», ist der Walliser überzeugt.

Eine weitere Innovation gibt es am Start. Erstmals in der Geschichte des Weltcups entsteht ein Starthaus mit Photovoltaikanlage. «Dieses besteht aus einer leichten pneumatischen Hülle, welche erdölfrei produziert wird», schreiben die Veranstalter. Das Starthaus kann innert weniger Stunden auf- und abgebaut werden und wird nur temporär genutzt. Julen fasst diesen Event so zusammen: «Dieses Rennen ist etwas Einzigartiges, Einmaliges.»