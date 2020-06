vor 1h

Fahrplanentwurf 2021

Angebot auf der Gotthardachse wird verbessert

Bis Ende Jahr will die SBB Bauarbeiten auf der Gotthardachse beenden. Diverse ÖV-Verbindungen sollen dadurch verbessert werden.

1 / 8 Bauarbeiten am Bahnhof Arth-Goldau: Durch den Ausbau auf der Gotthardachse soll es mit dem neuen Fahrplan diverse Verbesserungen geben. Ende Jahr sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. KEYSTONE Auch am östlichen Ufer des Zugersees sollen die Ausbauarbeiten bis Ende Jahr abgeschlossen sein. Im vergangenen Juli wurde dort eine zweite Bahnbrücke installiert. KEYSTONE Zwei Schienenkräne hatten den 62-Tonnen-Stahlträger an seinen Bestimmungsort gebracht. Mit dem Doppelspurausbau bei Walchwil soll es laut SBB «schnellere und bessere Verbindungen in den Süden» des Landes geben. KEYSTONE

Darum gehts Bis Ende Jahr sollen Ausbauarbeiten der SBB an der Gotthardachse abgeschlossen sein.

Das Angebot auf der Gotthardachse soll verbessert werden.

Ab Mittwoch wird der Fahrplanentwurf 2021 zur Vernehmlassung aufgelegt.

Ab dem 10. und bis am 28. Juni kann die Bevölkerung zum Entwurf für den Fahrplan 2021 Stellung nehmen. Die Eröffnung des Ceneri-Basistunnels zwischen Bellinzona und Lugano sowie das Ende der Streckensperrung am östlichen Zugerseeufer wirken sich in der Zentralschweiz auf die ÖV-Fahrpläne aus. Auch die Bauarbeiten am Bahnhof Arth-Goldau sollen beendet werden.

Schnellere und bequemere Verbindungen ins Tessin

«Die Züge der S2 und des Fernverkehrs verkehren wieder direkt zwischen Arth-Goldau, Zug, Zürich», teilte das Schwyzer Baudepartement am Montag mit. Dadurch würde das Angebot auf der Gotthardachse spürbar verbessert. So werde zwischen Arth-Goldau und Zürich wochentags ein durchgängiger Halbstundentakt eingeführt. «Arth-Goldau wird für den öffentlichen Verkehr zur Drehscheibe für die ganze Region Innerschweiz im Austausch mit der übrigen Schweiz», so das Baudepartement.

In der Zugerseeregion können die Züge zwischen Zug und Arth-Goldau wieder direkt verkehren. Mit dem Ende der Bauarbeiten ändere ein grosser Teil des regionalen Bahnfahrplans, teilte die Baudirektion des Kantons Zug am Montag mit. Im ganzen Netz gebe es Anpassungen im Minutenbereich. Laut SBB können Bahnreisende wegen des Doppelspurausbaus bei Walchwil «von schnelleren und bequemeren Verbindungen in den Süden und auch von einem guten Angebot im Regionalverkehr» profitieren.

Mehr Direktverbindungen ins Tessin

Auch Luzern profitiert von den neuen Verhältnissen auf der Gotthardachse. Mit dem Ende der Bauarbeiten am Ostufer des Zugersees gebe es wieder mehr Direktverbindungen ins Tessin, teilte der Verkehrsverbund Luzern mit. Alle zwei Stunden gebe es Züge nach Lugano, die Fahrzeit betrage 1 Stunde und 40 Minuten.

Neu gibt es ab Luzern zudem direkte Züge, die über die Gotthardbergstrecke ins Tessin fahren. Diese Verbindung wird alle zwei Stunden angeboten, betrieben wird die Strecke neu von der Südostbahn (SOB).

Verbesserungen gibt es auch für die Luzerner, die nach Zürich fahren wollen. Die Fahrzeit der Verbindung, die zur vollen Stunde in Luzern abfährt, verringert sich um fünf Minuten auf noch 41 Minuten. Der Zug fährt in Zürich weiter zum Flughafen und dann nach St. Gallen und Chur. Der Halt in Thalwil entfällt. Der Zug zur halben Stunde fährt nur noch bis Zürich und nicht mehr bis Konstanz.

Ab kommendem Mittwoch wird der Fahrplanentwurf des Bundesamts für Verkehr auf der Website www.fahrplanentwurf.ch aufgelegt. Stellungnahmen dazu sind bis 28. Juni möglich.