In bisherigen Studienphasen hat das Präparat durchgehend überzeugt.

Vielversprechende Zwischenergebnisse

«Wir haben bereits Studien durchgeführt, in denen es um die Sicherheit und Nebenwirkungen des Gels ging. Nun sind wir in der Phase, wo wir ausdrücklich darauf schauen, ob das Gel verlässlich ist als Verhütungsmittel für Paare», sagt Studienleiterin und WHO-Beraterin Kristina Gemzell Danielsson. Die bisher gewonnenen Erkenntnisse seien vielversprechend: Bislang kam es bei 420 Paaren zu keiner unerwünschten Schwangerschaft.

Pharmaindustrie hat wenig Interesse

Zudem gäbe es hinsichtlich der Kosten noch Schwierigkeiten, da die derzeitigen Verhütungslösungen ein Maximum an Gewinn für die Pharmaindustrie generieren würden, so Kristina Gemzell Danielsson. Das Interesse an Verhütungsmitteln für Männer sei entsprechend gering. Derzeit wird das Antibaby-Gel-Projekt von Schweden, den USA und weiteren Ländern finanziert.