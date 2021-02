Autopapst Ferdinand Dudenhöffer

«Keine Chance gegen Tesla»

Einige sehen im Apple-Auto das «Next Big Thing». Anders sieht es Autopapst Ferdinand Dudenhöffer. Elektroauto-Pionier Tesla werde in der Branche weiterhin den Ton angeben. «Apple hat keine Chance gegen Tesla», sagte Dudenhöffer zu 20 Minuten. Seine Meinung ist vernichtend. «Der Name Apple reicht nicht aus, um eine Automarke aufzubauen und sich gut zu positionieren. Der Konzern kennt sich mit Smartphones und Infotainment-Software aus – damit kann er noch nicht Auto fahren. Apple versteht nichts von E-Auto-Batterien oder -Sensoren.» Hinzu kämen die vielen Konkurrenten. «Allen voran kommt natürlich Tesla, dicht gefolgt vom Volkswagen-Konzern. Auch in China gibt es einige Unternehmen, die schon sehr weit sind. Grundsätzlich arbeiten aber alle grossen Autobauer am eigenen E-Auto und investieren viel Geld. Ohne elektrischen Antrieb geht im Automarkt der Zukunft gar nichts.»