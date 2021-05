Hyundai Pony von 1975 kehrt als Elektroauto zurück

Die elektrische Zukunft des koreanischen Autoherstellers Hyundai heisst Ioniq, aktuell repräsentiert durch das erste Modell Ioniq 5. Dessen Design soll nicht ganz zufällig an den Ur-Hyundai Pony erinnern: Die Koreaner wollen beim Blick in die Zukunft auch ihre Herkunft betonen.

Der Pony war Hyundais Einstieg in den Massenmarkt. Der Schrägheck-Kleinwagen wurde von Giorgetto Giugiaro designt und basierte auf Mitsubishi-Technik. Der Pony Heritage nun wurde äusserlich in vielen Details modifiziert, ist also ein so genannter Restomod (Wortkombination aus Restauration und Modifikation). Neu sind eine Aussenlackierung in Mattsilber, kamerabasierte Aussenspiegel sowie U-förmige LED-Rückleuchten und markante LED-Rundscheinwerfer mit pixelartiger Grafik. Das Lichtdesign ist als Referenz an die Leuchteinheiten des Ioniq 5 zu verstehen.