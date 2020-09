Aus dem Atlantis-Hotel soll wieder der Place-to-be in Zürich werden. Der neue Chef adaptiert dafür sein Konzept von Dubaier Luxusresorts auf das Hotel am Fuss des Uetlibergs. Der Fokus gilt Instagram, Musik, Fashion und Food.

1 / 8 Das Hotel Atlantis am Fuss des Uetlibergs wird nächsten Sommer neu eröffnet. Five Kabir Mulchandani, Chairman und Gründer der Five Holding, stellte auf dem Balkon der ehemaligen Royal-Suite des Hotels Atlantis sein Konzept vor. 20 Minuten Das neue Hotel soll mit einer Bar im 4. Stock erinnerungswürdige Momente wie den Blick auf Zürich mit Sonnenuntergang bieten. 20 Minuten

Darum gehts Das Zürcher Luxushotel Atlantis wird nächsten Sommer eröffnet.

Der neue Besitzer verfügte bisher nur über Luxusresorts in Dubai.

Der Fokus gilt Millennials mit Instagram-Momenten, Fashion, Musik und Food.

Rihanna, Elton John, Abba: Zahlreiche Stars haben schon im 5-Stern-Hotel Atlantis am Fusse des Uetlibergs übernachtet. In den 70er-Jahren war es der Place-to-be der Stadt. Diesen Geist will der neue Eigentümer Five Hotels and Resorts im früheren Atlantis wieder aufleben lassen, wenn er es nächsten Sommer eröffnet.

Der neue Eigentümer ist ein Hotelkonzern mit Hotelapartments und zwei Luxusresorts in Dubai mit vielen millennialorientierten Gästen. Über die Hälfte ist jünger als 35 Jahre, wie Gründer und Chairman Kabir Mulchandani an einem Medienevent am Mittwoch im Hotel sagte.

Erstes Hotel der Five Group ausserhalb Dubais

Der 47-jährige Inder ist mit seiner Hotelgruppe erstmals ausserhalb Dubais tätig. Er habe sich für die Schweiz entschieden, weil sie das Tor zu Zentraleuropa und das Land der Geburtsort der Luxus-Hotellerie sei, die vor über 100 Jahren eingesetzt habe. Wie viel Mulchandani für das ehemalige Atlantis bezahlte, ist nicht bekannt.

Das neue Hotel in Zürich soll ein Fünf-Stern-Hotel bleiben zu erschwinglichen und dynamischen Preisen. Das Konzept aus Dubai will Mulchandani an die Schweiz anpassen: «Wir wollen nicht nur Übernachtungen, sondern Erlebnisse bieten», sagte er und nannte vier Schwerpunkte:

Instagram

Das Hotel soll erinnerungswürdige Momente und Lifestyle-Erlebnisse für Instagram bieten. «Unsere Architekten denken in Kamerawinkeln, wir wollen ein Hotel für alle Sinne kreieren», sagte Mulchandani. Acht Konzepte seien geplant, die noch in Entwicklung seien. Aus der 2000-Quadratmeter-Royal-Suite im 4. Stock mit 360-Grad-Balkon wird ein Treffpunkt mit Bar für die Öffentlichkeit.

Musik

Die Five Group verfügt über ein eigenes Plattenlabel, das laut Mulchandani Musiker weltweit unterstützt. Dadurch stehe Five in Kontakt mit den angesagten Acts – von Hip-Hop über House bis zu Oldies. Musik wird auch in der Schweiz eine wichtige Rolle spielen. Die Firma steht laut ihrem Besitzer in Kontakt mit der lokalen Musikszene.

Fashion

Was für die Musik gilt, soll auch auf die Mode zutreffen. Die Five Group unterstützt junge Designer aus Dubai und hat bereits Fashionshows in den Rooftop-Bars der Hotels veranstaltet. Auch mit Schweizer Designern suche das Hotel Kontakt, um Mode-Events im Hotel durchführen zu können.

Food

Das neue Hotel soll wie die Dubaier Hotel-Schwestern zur Lifestyle- und Gastronomie-Destination mit internationaler Küche werden. Es seien acht Gastronomie- und Erlebniskonzepte geplant, sagte Mulchandani.