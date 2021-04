«Was haben sie bisher getragen?» : Das Ausland lacht über Schweizer Armee-Unterwäsche für Frauen

Das VBS gab vor kurzem bekannt, neue Unterwäsche für Frauen in der Armee bestellen zu wollen. Diese bekommen nämlich die gleichen Modelle wie die Männer. Die Nachricht sorgte international für Schlagzeilen.

Screenshot / The Guardian

Eine kurze Nachricht des VBS hat grosse Wellen geschlagen: Die Schweiz will neue Unterwäsche für weibliche Angehörige der Armee kaufen. Bisher erhielten diese die Männermodelle.

Eigentlich ging es um eine ganz «unaufgeregte Sache», wie der Sprecher VBS sagt: Im April testen Schweizer Soldatinnen neue Funktionsunterwäsche, die im Rahmen einer Beschaffungsmassnahme für Kampfbekleidung bestellt wird. Entwickelt hat sich daraus ein mediales Spektakel, das den Armeesprecher Kaj-Gunnar Sievert via BBC und CNN bis in die britischen und amerikanischen Wohnzimmer katapultiert hat. «Es handelt sich nicht um einen Aprilscherz», betont Sievert im Gespräch mit der DPA. «Das ist eine topseriöse Sache.»

Die Vorgängermodelle waren «suboptimal»

Nun werden neue Modelle ausprobiert. Sie gehören nach Angaben von Sievert zu einem «modularen Bekleidungssystem», in dem von der Unterwäsche über den Körperschutz, den Kampfanzug und das Tragesystem etwa für den Rucksack alles aus einem Guss sein soll. Die Kampfbekleidung sei so entworfen und konstruiert worden, dass individuelle Anpassungen durch den Soldaten oder die Soldatin möglich seien, heisst es bei der Armee. «So ist zum Beispiel die Tarnanzughose neu mit einem verstellbaren Bund versehen und kann so verstellt werden.»