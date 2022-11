Flawil SG: Auto geriet in Vollbrand – Strasse gesperrt

Am frühen Donnerstagmorgen brannte in Flawil ein Auto.

In Flawil SG brannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Auto. Laut der Kantonspolizei St. Gallen war eine 49-jährige Frau mit ihrem Auto auf der St. Gallerstrasse von Gossau in Richtung Flawil unterwegs. Auf Höhe einer Baustellenampel beim Ortseingang Flawil bemerkte sie eine starke Rauchentwicklung. Die Frau hielt das Auto an und stieg aus. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, stand das Auto laut der Polizei bereits in Vollbrand.