Crash mit gestohlenem BMW - «Das Auto hätte auch uns treffen können»

Ein sich überschlagendes Auto erfasste am Mittwochabend eine Velofahrerin, die bei dem Unfall schwer verletzt wurde.

Zwei weitere Personen begaben sich zur Kontrolle in Spital. Der Sachschaden dürfte erheblich sein.

Beim schweren Unfall in Basel wurde am Mittwochabend eine Velofahrerin von einem sich überschlagenden Auto erfasst und schwer verletzt.

Am Mittwochabend verursachte ein 45-jähriger Autofahrer einen schweren Verkehrsunfall in Basel. Laut der Polizei war er in einem gestohlenen BMW unterwegs, als er ein Auto der Grenzwache erblickte und Gas gab. Auf einer Kreuzung kollidierte er mit einem anderen Auto, worauf sich der BMW überschlug und eine Velofahrerin im Gegenverkehr mitriss, die schwere Verletzungen erlitt.