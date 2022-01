Anwohner genervt - «Das Auto meiner Nachbarin terrorisiert das ganze Quartier»

«Vor etwa einem Monat hat das Ganze angefangen, erst nur tagsüber», sagt Anwohner Peter Nösel. Seit etwa zwei Wochen gehe der Alarm aber mitten in der Nacht los und raube nicht nur ihm den Schlaf.

Eine Expertin gibt Rat, wie man sich bei Unstimmigkeiten unter Nachbarn am besten verhält.

Vor etwa einem Monat habe das Ganze angefangen, erst nur tagsüber. Seit etwa zwei Wochen gehe der Alarm aber mitten in der Nacht los und raube nicht nur ihm den Schlaf. «Das Kleinkind der Nachbarn hat schon mal angefangen zu weinen», sagt Nösel.

Kürzlich habe er eine Anleitung, wie man den Alarm abstellt, im Internet gefunden und ausgedruckt. «Die Anleitung habe ich der Frau dann in den Briefkasten gelegt.» Geändert habe sich aber nichts. «Wenn das so weitergeht, sehe ich mich gezwungen, die Polizei einzuschalten. Das würde ich aber sehr ungern machen», so Nösel.