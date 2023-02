RAV: Frau wird wegen Baby abgewiesen – das denkt ihr darüber

«Die Mutter hätte sich erkundigen sollen, ob sie das Kind mitbringen kann»

«Respekt an alle alleinerziehenden Mütter – und Väter»

Doch viele Leserinnen und Leser zeigen Verständnis für die junge Mutter. «Der RAV-Mitarbeiter hätte sicher eine Ausnahme machen können», so seerose13. «Die versuchen bei jeder Gelegenheit zu sparen beziehungsweise keine Taggelder zu bezahlen», findet User iamccohen. «Leider geht es hier nur ums Geld und nicht mehr um den Menschen», so emmentaler72. Und ein weiterer Leser findet: «Respekt an alle alleinerziehenden Mütter – und Väter! Ihr müsst euch vieles bieten lassen, und ihr habt eine schwere Last zu tragen. Gebt nicht auf!»