Lilibet Diana - Das Baby von Meghan und Harry ist da

Im Gegensatz zu ihrem Bruder, der in London geboren wurde, kam die kleine Lady Sussex in den USA zur Welt.

Benannt nach Urgrossmutter und Grossmutter

«Der mittlere Name Diana wurde ihr in Ehren an ihre Grossmutter, der Prinzessin von Wales, gegeben», so Harry und Meghan in einem Statement. «Sowohl Mutter als auch das Kind sind wohlauf und haben sich zuhause gut eingelebt», hiess es dort weiter.